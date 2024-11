Vaquejada de Lira atrai deputados e prefeitos em Alagoas

JOSUÉ SEIXAS

Enquanto os locutores se dividiam entre “O boi desequilibra e cai”, “Valeu, boi” e “Zero boi”, nomes de deputados e prefeitos se misturavam entre os de pessoas comuns na 17ª vaquejada do Parque Arthur Filho, que pertence ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP).

O evento, que vai até domingo (1º), acontece no município de Pilar (36 km de Maceió) e promete distribuir R$ 250 mil em prêmios.

Um dos que competiram foi o deputado federal Luciano Amaral (PV), que esteve em reunião promovida pelo governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), com Hugo Motta (Republicanos-PB), favorito para assumir o comando da Câmara em fevereiro.

Já os deputados federais Dudu da Fonte (PP-PE), Lula Fonte (PP-PE) e o deputado estadual Pastor Júnior Tércio (PP-PE) figuraram entre os nomes citados.

O deputado estadual André Silva (Republicanos-AL), irmão do prefeito de Junqueiro, Leandro Silva (MDB-AL), foi para a pista. O prefeito Ramon Camilo (MDB) de Dois Riachos, terra da jogadora de futebol Marta, também competiu.

“Sempre bom receber os amigos na vaquejada do Parque Arthur Filho, em Pilar. Agradeço a todos os amigos que vieram dos seus estados, todos que se deslocaram para nos prestigiar”, disse Álvaro Filho, o Alvinho, 18, filho de Arthur.

“Como forma de agradecimento, retribuímos com uma boiada boa, cumprimento de horários e receptividade diferente.”

Lira e Motta não marcaram presença no evento. O presidente da Câmara estava na Bahia, segundo informações repassadas à reportagem, e desistiu de aparecer nesta sexta-feira.

Ainda assim, o evento foi motivo de grande empolgação na cidade e começou a encher por volta de 20h.

Embora receba a homenagem do parque, Arthur Filho não participa das competições.

Quem chama para si a responsabilidade é Alvinho, figura cada vez mais carimbada no dia a dia dos alagoanos. Ele foi um dos pilares da campanha de Benedito de Lira, seu avô, à reeleição na Barra de São Miguel, e é citado como futuro candidato da família.

Alvinho competiu tanto na quinta-feira, dia de abertura da vaquejada, quanto nesta sexta (29). No primeiro dia, foi derrotado por Hemmerson Alencar num “X1” (duelo um contra um) na categoria

Especial, que ficou com o prêmio de R$ 30 mil; no segundo, classificou-se à final.

Assim como aconteceu na Barra de São Miguel, parte do público o apontava como sucessor da família e garantia que votaria nele se houvesse oportunidade. “Votei no pai de Arthur, voto em Arthur e votarei em Alvinho”, disse um dono de lanchonete.

O garoto compete com a égua Jocarta Two. Ele até entrou na pista durante a noite e desfilou um pouco com Jocarta após pedir benção à Nossa Senhora Aparecida, considerada padroeira dos vaqueiros.

Segundo o locutor do evento, Alvinho sofrera lesão, mas já estava recuperado.

Nas arquibancadas, famílias carregavam coolers com bebidas e, em uma ocasião, até um cachorro de estimação. Faltou energia em duas oportunidades, e os holofotes da pista se apagaram, sem comprometer os estabelecimentos do lado de fora da arena.

À meia-noite, Álvaro tirou as roupas que o identificavam, com o nome estampado nas costas, e vestiu preto.

Para além do camarote em que recebia amigos, havia uma festa privativa em um espaço que nem sequer podia ser visto pelo público, com banda ao vivo. Algumas pessoas tentaram entrar via convencimento ou pagamento, mas falharam.

Enquanto isso, a estrutura dos grandes shows deste sábado (30) estava sendo montada. Bruno e Marrone, Calcinha Preta, Henry Freitas e Ramon e Randinho são algumas das atrações.

É possível que Lira participe do evento do dia, mas de um camarote dentro do próprio camarote da festa, exclusivo para políticos selecionados. Motta deve permanecer em Alagoas durante o fim de semana, hospedado na Barra de São Miguel.