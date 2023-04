4 cabanas em Pirenópolis para casais que buscam por luxo e aconchego

Queridinha de inúmeros goianos, Pirenópolis é uma clássica cidade turística que possui muito para se aproveitar. Além das mais diversas atrações imperdíveis, o município possui ainda charmosas cabanas para que os casais apaixonados aproveitem deliciosos momentos juntos com muito luxo e aconchego.

Para além das famosas cachoeiras e hospedagens, a região promete um passeio dos sonhos, com direito a passeio nas trilhas e ainda visita à saborosa culinária local.

O melhor é que para aqueles que buscam por descanso, a cidadezinha possui opções para todos os gostos e bolsos. Em especial, para os casais apaixonados.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma romântica lista com cabanas para que os goianos possam aproveitar com os companheiros da melhor forma.

Confira as opções ideais para já deixar agendada a próxima viagem.

1 – Cabana Doha

A cabana Doha é uma A-Frame (estrutura em formato de A), destinada para atender até quatro pessoas, com espaço interno térreo e mezanino, composto por: sala, cozinha, dois quartos e banheiro.

É cercada por uma densa natureza e por isso, possui grandes aberturas envidraçadas para proporcionar um contato maior com o verde.

Existe um deck na parte frontal idealizado especialmente para apreciação da vista do pôr do sol e das estrelas, ideal para aquela noite mais romântica.

Para complementar a experiência, há uma área destinada a fogueira e um deck com churrasqueira para confraternizar.

A cabana fica localizada no Sítio Pucón, a 10 minutos de Pirenópolis. As reservas podem ser feitas através do instagram @sitiopucon.

2 – Cabana Huaraz

A cabana Huaraz é uma construção suspensa de vidro, destinada para atender duas pessoas. O espaço interno é composto por: quarto, banheiro e cozinha.

O espaço possui vista para a densa natureza existente na área exterior e é o local ideal para quem busca por bons momentos de descanso.

Para complementar a experiência, existe um deck externo com churrasqueira, duas banheiras ao ar livre com opção de água quente, uma rede suspensa e um área destinada a fogueira.

A cabana Huaraz também fica localizada no Sítio Pucón, sendo o contato para reservas @sitiopucon.

3 – Cabana Ubud

A cabana Ubud é o sonho para os amantes de matas e florestas. Suspensa estilo casa na árvores, o imóvel abriga até duas pessoas.

O espaço interno é composto por uma sala, cozinha, banheiro e claro, um charmoso quarto de casal.

Na área externa existe um deck com uma banheira de imersão, além de uma lareira/churrasqueira para boas refeições.

A cabana Ubud, assim como as duas primeiras, também se localiza no sítio Picón.

4 – Cabana Energia

A cabana Energia fica a 08 km de Pirenópolis e é a escolha ideal para os casais que buscam momentos de privacidade.

A estrutura possui dois quartos, sendo um no mezanino e outro no andar de baixo.

A cozinha vem equipada com os principais utensílios e eletrodomésticos, para não dar dor de cabeça para ninguém. Além disso, o espaço consegue abrigar até quatro hóspedes.

O imóvel ainda possui piscina aquecida na área externa e ducha no meio das árvores, ambas de frente a um mirante lindo, com vista para as serras no entorno da cidade.

Os interessados podem efetuar as reservas por meio do site AIRBNB, basta apenas pesquisar por Cabana Energia.