Casamento é arruinado e a melhor amiga da noiva decide expôr tudo que a sogra fez

A clássica dinâmica disfuncional entre noiva e sogra se deu não só no grande dia de um casal, como também durante todo o planejamento do casamento. Por isso, uma madrinha, que escolheu manter anonimato, recorreu ao Reddit para contar a história da melhor amiga.

De acordo com o relato, o problema começou quando o casamento foi adiantado em mais de um ano e meio. Originalmente planejado para ocorrer dentro de dois anos, o casal decidiu realizar a cerimônia dentro de dois meses após o anúncio, sem oferecer explicações aos convidados.

“Eu estava me mudando e começando um novo emprego, então tentei dar o meu melhor para acompanhar as provas de vestidos e tudo mais que uma madrinha deve fazer”, explicou a amiga.

A sogra da mulher estava sempre presente e custeava tudo, então a noiva não teve escolha sobre os detalhes do casamento.

O sonho do casal era se casar numa cerimônia simples e pequena, no quintal de casa. Mas a sogra se mostrou contrária, dizendo que era inaceitável o filho se casar no quintal.

A jovem relata que estava tudo indo bem, até que a sogra começou a importuná-la com mensagens de texto questionando se a mulher estaria presente nas provas e qual seria o presente que daria aos noivos. De acordo com a mãe do noivo, ela era responsável por aprovar tudo.

“Eu não consegui ir ao ensaio de casamento por conta do meu novo emprego e todos estavam cientes disso, mas a sogra da minha amiga ficou magoada e disse que eu não deveria ter aceitado o emprego sabendo que era madrinha do casamento!”, conta na plataforma.

“Fiquei revoltada e disse a ela que o casamento deveria acontecer em 2 anos, não em 2 meses, e que isso não me faria parar minha vida!”

A noiva pediu mais calma diante de todo o estresse do planejamento, pedido este que a madrinha acatou. Logo depois, ela descobriu o motivo do adiantamento repentino.

O irmão do noivo recebeu a confirmação de que seria enviado para o serviço militar no prazo de três meses e corria o risco de não voltar. Então, o casal decidiu realizar a cerimônia logo para se certificar que estariam rodeados de todos os entes queridos.

Por mais que o evento correu conforme planejado, a madrinha conta que não foi um casamento agradável por causa de toda a pressão dos envolvidos. “Eu me senti mal pela minha amiga pois queria que o marido a defendesse diante das atitudes de sua mãe, mas ele é o típico filhinho da mamãe”, aponta.

Os usuários do Reddit destacaram que a situação foi apenas o início da presença estressante da sogra na vida do casal. “Certifique-se de estar por perto para apoiar sua amiga quando ela precisar”, comentou um internauta.