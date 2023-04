Após pagar velório do marido, mulher descobre que ele está vivo e com amante

A história de uma mulher tem viralizado na internet após ela revelar o que o marido teria feito. Segundo ela, o homem forjou a própria morte para viver uma nova vida com amante e isso deixou todos impressionados.

Anessa Rossi vive na Califórnia (EUA) e compartilhou nas redes sociais como foi o choque de receber uma ligação da polícia de Miami, no dia 22 de janeiro deste ano, contando que ela estaria viúva, porém meses depois descobrir que era tudo uma farsa.

No relato, a norte-americana começa dizendo que estava com o processo de divórcio em andamento quando foi informada da suposta fatalidade.

Os agentes conversaram com Anessa, que decidiu confirmar com a família. Os parentes do antigo parceiro confirmaram tudo e salientaram que as chances de ter sido um suicídio eram grandes. A mulher ficou devastada.

Por morar em outro estado, estar se divorciando e não levar uma boa convivência com a família do ex, ela foi proibida de comparecer ao velório, mas ainda sim enviou uma boa quantia para ajudar nos custos.

Superando a fase do luto, a estadunidense explicou que, recentemente, recebeu um e-mail informando que tudo não passava de uma mentira e que o remetente tinha mais informações sobre o suposto falecido.

“Você abre as mensagens e descobre que seu marido não só está vivo, mas que está morando no México com a amante, com a qual ele tem um relacionamento de 6 anos”, disse.

Depois do caso viralizar, o traidor se pronunciou. “Eu não fingi minha morte. Essa é a coisa mais ridícula que ouvi na minha vida! Estou vivo, e bem. Obrigado. Estou sentado no meu carro como você pode ver”, destacou o homem.

Para finalizar a história caótica, Anessa apenas solicitou que o ex aparecesse para concluírem o processo do divórcio e seguirem as vidas.