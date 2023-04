Apesar de estarmos conectados nas redes sociais em quase todos os momentos, muitos recursos ainda são desconhecidos por nós. Por exemplo, você sabe quais são as funções secretas do Google Mapas? Pois é.

Muita gente não faz nem ideia que o aplicativo que serve de guia é também possuidor de muitos recursos misteriosos e interessantes.

Por isso, o Portal 6 traz aqui algumas funções secretas do Google Mapas que você provavelmente não fazia ideia da existência.

Conheça as funções secretas do Google Mapas que talvez você não sabia da existência

1. Calibrador de bussola

O aplicativo possui a função de calibrar a bussola caso a sua localização não esteja correta ou estiver apontando na direção errada.

Para isso, basta tocar no círculo azul que mostra onde você está no mapa e, depois, selecionar a opção “Seu local” e, em seguida clicar em “Compartilhar local”.

Logo depois, é só tocar no botão calibrar e vouilá.

2. Tocar música

Se você estiver achando tudo muito paradão, é só pedir para que o Google Mapas toque uma música para animar o trajeto.

A opção está disponível no aplicativo de mídia padrão do Assistente – mesma configuração do Google Assistente.

3. Diferentes tipos de mapa

Uma das funções secretas do Google Mapas é a mudança de mapa. Caso você esteja seguindo um trajeto, mas não esteja gostando do mapa, é possível mudá-lo clicando no botão flutuante no canto superior.

Entre as opções disponíveis, estão: Padrão, Satélite, Mapa de relevo, Bicicleta, Transporte público, Tráfego, 3D, Street View, Incêndios florestais, Qualidade do ar e Rotas sustentáveis.

4. Sessões de cinema

Se você estiver a fim de curtir um cinema, mas não sabe as sessões disponíveis, existe um recurso no Google Mapas que pode ajudar nisso.

Para isso, basta pesquisar o cinema no mapa e clicar na opção “sessões” ou arrastar para cima. Logo em seguida, todos os horários disponíveis aparecerão para você.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!