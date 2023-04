Em abril, existirá alguns signos que terão mais sorte no amor e no dinheiro, tendo uma verdadeira virada de chave na rotina. As mudanças serão radicais e é preciso estarem preparados.

Esses nativos já não sabiam mais qual caminho tomar. Estavam perdidos em meio às contas e com os corações despedaçados com tantos desapontamentos. Porém tudo poderá mudar para melhor.

O horóscopo revelou nesta semana que essas casas poderão ficar tão bem que será preciso se atentar aos olhares invejosos. Será um bom momento para selecionar melhor as amizades.

Confira agora quais os signos que terão muitas boas notícias em abril, algumas partidas positivas para o crescimento e um mix de sentimentos delicioso. Veja!

Estes são os signos que terão mais sorte no amor e dinheiro em abril:

1. Áries

Indiscutivelmente, os arianos estão no melhor mês do ano. A primeira casa do zodíaco estará passando por uma onda de sorte inexplicável até o próximo dia 20.

Dinheiro, proposta de emprego e estabilidade no amor são as três situações que aguardam esse signo agitado. Esses nativos estão entrando num processo de autoconhecimento intenso.

Não sobrará tempo para briguinhas e discussões supérfluas. O melhor a se fazer é deixar ir quem precisa sair e acolher com todo o carinho quem demonstrar que quer ficar.

2. Touro

Os taurinos também entraram no melhor mês de suas vidas. Ciclos estarão se fechando para outros muito melhores serem iniciados. Mas, para isso, os nativos precisam ser mais corajosos.

Arriscar o palpite em um bilhete de loteria e aceitar um convite para um date são duas situações que o taurino não deve recusar em hipótese alguma.

Não fujam desta vez e permitam-se serem felizes novamente. Já está passando da hora, né?

3. Aquário

Por fim, a frieza em forma de pessoa também poderá tirar a sorte grande neste período de abril, principalmente no campo amoroso.

Se preparem, pois uma pessoa do signo de ar está bem próxima para trazer sintonia à vidinha agitada que o aquariano leva. Além disso, vocês poderão viver momentos incríveis, com o dinheiro que aparecerá.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!