Ataque contra creche deixa quatro mortos em SC

FRANCISCO LIMA NETO, CAUE FONSECA E CRISTIANO MARTINS

SÃO PAULO, SP, PORTO ALEGRE, RS, E BLUMENAU, SC (FOLHAPRESS) – Um homem de 25 anos invadiu uma creche em Blumenau (SC) e matou quatro crianças, segundo informações da Polícia Militar e do Corpo dos Bombeiros do estado. As vítimas são três meninos e uma menina, de cinco a sete anos.

Uma machadinha foi usada na ação, segundo o tenente Márcio Filippi. O assassino chegou em uma moto, pulou o muro e escolheu as vítimas aleatoriamente. Ao perceber que as professoras correram para proteger as demais crianças, ele decidiu fugir pulando novamente o muro.

Outras quatro crianças (duas meninas de 5 anos, um menino de 5 e outro de 3) foram feridas e socorridas. Uma quinta criança se machucou de forma leve, foi levada pela mãe ao hospital e já teve alta.

De acordo a PM, o autor do ataque se entregou no 10º Batalhão da Polícia Militar. Ele se manteve calado ao se entregar.

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt (Podemos), e o delegado Ulisses Gabriel, chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, afirmaram em entrevista à Rádio Gaúcha que ainda não se sabe as motivações para o crime.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), decretou luto oficial de três dias no estado. “O assassino já está preso. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor.”

O clima é de consternação e busca por informações na porta do Centro de Educação Infantil, localizado na Rua dos Caçadores, bairro da Velha, em Blumenau (SC). Há mobilização de bombeiros e policiais para atender familiares.

Além de funcionar como creche e pré-escola, oferecia atividades educativas para alunos de escolas públicas conveniadas no contra turno.

Uma das professoras da creche disse que trancou a sala onde se encontravam os bebês para tentar protege-los e confirmou que uma das armas utilizadas pelo autor era uma machadinha.

Policiais isolaram o local para evitar a aproximação dos moradores.

A prefeitura informou que o serviço de psicologia do município está à disposição das famílias. “Lamentamos profundamente essa tragédia que causa uma triste marca na história da nossa cidade. Que Deus possa confortar o coração de todas as famílias”, disse o prefeito Mário Hildebrandt, segundo a prefeitura.