Governo libera CPF’s que têm direito de receber repasses de mais de R$ 5 mil

Ministro da Casa Civil anunciou a liberação de consulta pública para inscritos acompanharem solicitação do benefício

Magno Oliver - 16 de julho de 2024

Algumas plataformas online podem ajudar a descobrir se o CPF está clonado e sendo usado por terceiros. (Foto: Divulgação/ Receita Federal)

O Governo Federal anunciou um repasse de R$ 5,1 mil de ajuda para as famílias diretamente afetadas pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul.

O chamado “auxílio reconstrução” será destinado para os moradores prejudicados conseguirem repor equipamentos e bens perdidos pelas fortes chuvas que atingiram o estado.

O anúncio foi oficializado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a estimativa é de que cerca de 240 mil famílias sejam beneficiadas, por meio de um investimento de R$ 1,2 bilhão.

A Medida Provisória 1.219/2024 foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e o governo decidiu tornar públicos os dados dos brasileiros que receberão o auxílio emergencial em parcela única.

O objetivo é disponibilizar essa informação para ajudar a esclarecer os candidatos que estão em dúvida se receberão ou não o benefício.

As prefeituras municipais do Rio Grande do Sul também deve tornar públicos os dados das pessoas que serão beneficiadas por meio de suas redes sociais ou o site oficial do órgão.

Ao todo, serão 444 cidades autorizadas ao recebimento do auxílio do governo federal.

Como fazer a consulta?

-Acesse o site do Portal da Transparência e clique em “BENEFÍCIOS AO CIDADÃO”

– Em seguida, selecione “CONSULTA”; Em seguida, selecione “AUXÍLIO RECONSTRUÇÃO”;

Assim que abrir a página, serão exibidas informações como: Nome, CPF, Valor do Benefício, Data de Pagamento, Unidade da Federação e Município do Beneficiário.

Clicando neste link AQUI também é possível fazer o download.

Como receber auxílio reconstrução?

– Entre no site do auxilio reconstrução e toque na opção “SOU CIDADÃO”.

– Em seguida, faça seu login pelo gov.br e confirme seus dados.

– Segundo informe da Casa Civil, caso os dados não apareçam no sistema, o governo pede que o usuário entre periodicamente no site para conferir se sua família foi cadastrada.

