Clínica inicia campanha Abril Marrom Contra Cegueira com consultas oftalmológicas todos os dias

O mês de abril é dedicado para uma campanha muito importante na área da saúde: o Abril Marrom, que trata especificamente sobre a cegueira.

A iniciativa é de extrema importância, uma vez que dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que entre 60% a 80% dos casos de cegueiras são evitáveis e a maioria são tratáveis quando diagnosticados precocemente.

As causas mais conhecidas de cegueira no Brasil são catarata, glaucoma, erros refratários e retinopatia diabética. Todas podem ser evitadas com o tratamento adequado.

Por isso, é necessário realizar um acompanhamento com profissionais capacitados da área de Oftalmologia. E em Anápolis, a Clínica Popular conta com uma equipe extremamente capacitada e está participando da campanha Abril Marrom.

No local, como uma forma de se ajustar a agenda dos pacientes e garantir que todos tenham acesso ao atendimento, é possível agendar consultas todos os dias e em todos os horários de funcionamento da unidade.

Juntamente com a consulta oftalmológica da Clínica Popular da Saúde também já estão inclusos os exames de fundo do olho, grau para óculos, tonometria e acuidade visual. Tudo para garantir a saúde e bem-estar dos olhos.

Atualmente, uma consulta na especialidade custa apenas R$ 90 à vista ou R$ 110 nos cartões de crédito. Consultas e exames ainda podem ser parceladas em até 10 vezes, desde que as condições sejam consultadas previamente.

É importante lembrar que a Clínica Popular da Saúde é focada em atendimentos humanizados e possui estrutura completa para oferecer sempre aconchego e conforto.

Para agendar consultas e exames, os interessados só precisam entrar em contato pelo telefone (62) 3324-8593 ou pelo WhatsApp (62) 9 9551-1193.