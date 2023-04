Dono de carro que chamou atenção conta por que colocou aviso na traseira

Placas e avisos em carros têm se tornado algo cada vez mais comum. Desta vez, o caso que viralizou na internet aconteceu em Maringá (PR), depois de um motorista colocar uma frase bem radical para as demais pessoas, em especial os apressados.

Ismael Gonçalves, de 37 anos, explicou ao jornal Razão que tem um GM Corsa, com um motor 1.0. Por isso, alega que não consegue acelerar tanto devido às próprias limitações do veículo.

“Calma, car*lho! É 1.0”, dizia a placa. O dono do automóvel explicou que a ideia veio de uma forma totalmente descontraída, para pontuar com humor que não irá dirigir mais rápido do que o necessário.

Ele faz questão de reforçar sobre a empatia no trânsito e a necessidade da paciência e compreensão, para evitar brigar e até mesmo morte durante as confusões.

Nos comentários, os internautas adoraram a ideia. “Cadê a produção em grande escala desse adesivo?”, brincou uma internauta. Enquanto outro disse: “quero um adesivo desse também”.