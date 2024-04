6 sinais de que seu cachorro é verdadeiramente feliz

Todo cão que se sinta desse maneira tende a demonstrar atitudes como essas

Gabriella Pinheiro - 19 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Freepik)

Se o seu cachorro se sente verdadeiramente feliz, você sabia que é possível saber apenas prestando atenção em alguns sinais que o seu cão emite? Pois é.

Todo cãozinho que está se sentindo dessa maneira costuma demonstrar atitudes semelhantes. Leia até o final e saiba quais ações são essas que o seu animalzinho pode estar tentando te mostrar.

6 sinais de que seu cachorro é verdadeiramente feliz

1. Picos de energia

Estudos indicam que cachorros que se sentem alegres tendem a ter picos de energia, também chamados de zoomies.

Esses momentos costumam ser marcados quando o seu animalzinho se empolga e, de repente, começa a correr pela casa ou espaço que esteja.

Caso ele faça isso, pode ter certeza que ele se sente feliz com a sua presença.

2. Deita mostrando a barriga

Outro sinal que prova que o seu cão está satisfeito é esse. Embora seja bastante comum, saiba que isso é sinal de que ele está feliz e que confia em você.

3. Olhar tranquilo e sereno

Caso você queira saber se o seu cachorro está verdadeiramente feliz, se atente ao olhar dele.

Um pet feliz possui um olhar tranquilo e sem medo e adora admirar o próprio dono, sem demonstrar desconforto.

4. Amam contato físico

Atos como “lamber”, deitar próximo ou pedir um carinho são mais uma prova que o seu cachorro está bastante contente.

Essas ações são provas de que ele se sente à vontade com você e confia em você.

5. Dorme muito

Um dos sinais que indica que o seu pet está feliz por ter você é esse. Afinal, cachorros adultos que são felizes tendem a dormir até 16 horas por dia.

6. Observe o comportamento dele com outros cães

Por fim, cães verdadeiramente felizes tendem a se comportar de maneira amigável e sociável com outros pets e pessoas.

Caso o seu cachorro interaja de maneira brincalhona com outros animais e receba visitantes com bastante entusiasmo, isso indica que ele se sente seguro no ambiente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!