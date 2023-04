O inusitado detalhe que está fazendo um banheiro público ser disputado a tapas em Paris

A capital mais iluminada e romântica do mundo reinaugurou um banheiro público, fechado há mais de 11 anos, e surpreendentemente descobriu que o lugar teria se tornado uma atração turística, a ponto de gerar brigas por espaço.

E claro que você deve estar se perguntando o que poderia ser tão interessante em banheiros comunitários, no Centro de Paris, na França, certo?

É que o espaço foi construído em 1905, com vários lavabos anexados à Igreja de La Madeleine, com uma arquitetura em estilo Art Nouveau.

Há quase 120 anos, foram utilizados materiais nobres, mognos envernizados, vitrais, cerâmicas e mosaicos para a fundação do lugar. E não para por aí.

Na parte subterrânea dos banheiros, há ainda galerias para quem utiliza o espaço para se maravilhar em uma espécie de túnel do tempo com o toque fino parisiense do século XX.

Os banheiros seguem sendo gerenciados pela empresa 2theloo e há uma taxa de € 2 (cerca de R$ 11) para os utilizar. São nessas filas que os turistas têm lutado para garantir a entrada nos toaletes comunitários.

Confira!