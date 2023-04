Para alguns casais, a fidelidade possui um valor muito grande, mas esse preço cai quando um dos lados passa a trair.

Nessas horas a decepção é muito grande e, infelizmente, há uma tendência dos homens de cometerem essas puladas de cerca.

É por isso que, existem até algumas atitudes que são uma espécie de tendência entre eles, que impulsiona esses comportamentos.

6 atitudes que um homem que começou a trair passa a ter e as mulheres não percebem:

1. Usar muito as redes sociais

De acordo com um estudo publicado em uma revista científica voltada para ciências sociais sobre o ciberespaço, pessoas viciadas em redes sociais são mais vulneráveis a trair em seus relacionamentos.

O estudo mostrou que essas pessoas dão mais significado à vida virtual e podem acabar caindo na tentação com outras pessoas.

2. Guardar segredos

Se existem segredos entre o casal, pode desconfiar da fidelidade! A falta de diálogo e companheirismo pode ocasionar umas puladas de cerca.

Uma boa saída é ter uma conversa séria com seu amado e falar tudo que sente com sinceridade. Assim, você determina se continua ou não no relacionamento.

3. Ficar frio do nada

Todo infiel não vai te priorizar, tampouco cultivar o relacionamento. Normalmente, nesses casos a honestidade, respeito e fidelidade vão se diluindo no amor e se perdendo.

Para completar, se ele estiver de olho em outro alguém, com toda certeza vai começar a te deixar de lado e evitar programas ao seu lado.

4. Viagens inesperadas

Se de uma hora para outra seu parceiro (a) do nada veio com a história de que tem um compromisso em outra cidade, pode duvidar! Tem caroço nesse angu!

Por mais que existam situações em que a viagem seja necessária, existem formas de enganar o parceiro (a) também e ir ver a (o) amante.

5. Evitar de falar abertamente sobre as coisas do relacionamento

Se chega um momento em que aquele que se desconfia do nada fica super seco e evitando de falar sobre questões do relacionamento, pode significar que seus interesses agora são outros, ou melhor, em outra pessoa.

6. As intimidades perderam o calor

Por último, sabe quando as intimidades entre o casal esfria? Isso pode significar que ele está te traindo.

Isso envolve deixar de lado os beijos, abraços e o carinho de um pelo outro.

