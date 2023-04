Quando uma pessoa tem ranço de você fica um pouco perceptível todo esse ódio, porque, afinal, ela deixa alguns indícios de que não vai muito com a sua cara.

Mas, como nunca é tarde para alertar, preparamos uma lista para servir de filtro para você identificar quem são essas pessoas que não curtem muito a sua presença.

6 atitudes que uma pessoa que tem ranço de você passa a ter silenciosamente:

1. Te removeu nas redes sociais

Se mesmo te conhecendo pessoalmente, essa pessoa não fez questão de aceitar sua solicitação de amizade ou te seguir de volta nas redes sociais, desconfie!

Com certeza, ela não curte muito você e você está fazendo papel de bobo, indo atrás e até buscando vínculos na internet.

2. Ela gosta de contrariar suas falas

Caso você conviva com alguém no trabalho, faculdade ou no seu círculo de amizades e essa pessoa retruca tudo que você diz, te contrariando e gerando brigas desnecessárias, desconfie.

As pessoas que realmente gostam de você, jamais vão causar intrigas contigo por coisas pequenas.

3. Trata com desdém seus feitos

Pode acreditar, as pessoas que te amam e são seus amigos de verdade nunca vão depreciar seus feitos, falas ou atitudes.

Pessoas queridas vão fazer absolutamente o contrário disso, como elogiar sempre e sentir orgulho do seu sucesso e jeito de viver.

4. Age de forma falsa contigo

Se você conhece alguém que sorri, chora ou expressar qualquer emoção de forma falsa, quando se refere a você, fique de olho, ela pode ter pagado ranço de você!

Sem sombra de dúvidas, essa pessoa não gosta de você e está sendo cínico. Siga seus instintos e afaste-se dela!

5. Você nota que ela não faz questão de estar perto de você

Aquele seu “amigo” que não se esforça o mínimo possível para ser mais próximo de você ou puxar qualquer papo, realmente não gosta de ti.

Abra seus olhos diante dessa atitude, que certamente não viria de quem gosta muito de estar ao seu lado.

6. A pessoa quer estar perto de todos os seus amigos, menos de você

Por último e talvez a atitude mais óbvia para caracterizar quem de fato não gosta de você!

Sabe aquela situação constrangedora em que todos os seus amigos foram convidados para uma festinha, exceto você? Com certeza, o dono desse rolê não gosta de você e não queria sua presença lá.

