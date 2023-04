Conheça região de Goiás que tem sítio arqueológico, cachoeiras e fenômeno natural único no mundo

O Sudoeste goiano é a mais nova aposta da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) para aproveitar a natureza deslumbrante do estado. A região abriga a Chapada das Emas, que oferece diversos atrativos, entre eles sítios arqueológicos com mais de 11 mil anos, pinturas rupestres e um fenômeno natural que só acontece lá.

No local, é possível acessar o Parque Nacional das Emas, um dos poucos locais de conservação onde visitantes praticam turismo de aventura, o que inclui safári, rafting e boia cross.

O Patrimônio Mundial Natural declarado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) também é lar da bioluminescência dos vagalumes que fazem casa nos mais de 25 milhões de cupinzeiros.

Como resultado, durante as noites da época chuvosa, que ocorre entre os meses de outubro e novembro, a paisagem se torna um mar de luz verde fluorescente, fenômeno que não acontece em mais nenhum lugar do mundo.

Para quem busca um bom banho de cachoeira, a Chapada das Emas é atravessada pelo Rio Paranaíba e o Rio Araguaia, o que proporciona os saltos Paraguassu e São Domingos, ambos com quase 100 metros, e, claro, as cachoeiras Santa Helena e Couto Magalhães.

O território também oferece atrativos para além da beleza natural, com eventos culturais e várias ótimas opções de lugares focados em gastronomia goiana.

A 11ª região do Mapa do Turismo contempla 10 municípios, sendo eles: Bom Jardim de Goiás, Baliza, Piranhas, Doverlândia, Caiapônia, Santa Rita do Araguaia, Portelândia, Mineiros, Serranópolis e Chapadão do Céu.