6 lugares para solteiros se darem bem na noite de Goiânia

Lista traz alternativas para aquelas pessoas que não querem ficar "no zero a zero" ao final do rolê

Augusto Araújo - 05 de dezembro de 2024

Salve fica localizado no Setor Marista, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Goiânia é uma cidade com muitas opções de lugares para ir e diversas pessoas para se conhecer – ainda mais quando se está solteiro.

Pensando nisso, o Portal 6 trouxe uma lista com algumas alternativas para aquelas pessoas que estão procurando “se dar bem” na noite goianiense e não sair “no zero a zero” ao final de um rolê.

6 lugares para solteiros se darem bem em Goiânia

Salve

Para começar a lista, temos o Salve!, estabelecimento que se encontra no Setor Marista da capital. O local é bastante conhecido pelo público que ama samba e pagode, misturando o clima de festa com o ambiente de bar.

No entanto, além do samba e pagode, artistas de diversos gêneros também se apresentam no local, trazendo as mais diversas misturas musicais para entregar uma boa experiência aos visitantes.

Macaia

Se você estiver procurando um lugar para tomar uma cervejinha, ao som de música brasileira e conhecer novas pessoas, o Macaia pode ser uma boa opção.

Também localizado no Setor Marista, o estabelecimento é bastante charmoso e a decoração diferenciada é um bom chamariz para quem está procurando um local para levar um date.

Môi

Indo para o Setor Bueno, o Môi é um barzinho com uma estética única, intimista, e que entrega um ambiente ótimo para a paquera.

Além disso, a trilha de fundo foge do padrão goiano, trazendo músicas mais voltadas para o rap nacional e internacional.

Monkey

Já no Setor Leste Universitário, encontra-se o bar e karaokê Monkey. Com um ambiente atrativo, o estabelecimento é uma ótima alternativa para quem quer conhecer pessoas novas.

Além do mais, caso dê tudo errado no date, o visitantes também pode (literalmente) cantar as mágoas, junto com o público que estará acompanhando a cantoria.

Shiva

Em seguida, temos o Shiva alt-bar, localizado no Setor Oeste da capital. Como o nome já sugere, o espaço oferece um ambiente alternativo, para quem busca um date longe dos tradicionais bares de sertanejo de Goiânia.

Além de diversas opções de bebidas e gastronomia para os visitantes, o estabelecimento também costuma trazer artistas como DJ’s, bandas de rock, cantores de rap, dentre tantos outros estilos, para animar o público ao vivo.

Mr. Hoppy

Fechando a lista, temos o Mr. Hoppy, um bar e restaurante dedicado aos fãs do rock – e lugar perfeito para conhecer novas pessoas.

Localizado no Setor Bueno, próximo ao Goiânia Shopping, o espaço oferece músicas clássicas do gênero musical, além de bandas fazendo covers ao vivo, o que pode ser uma oportunidade para agradar o seu pretendente.