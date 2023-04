Do rock ao bailão, feriadão Goiânia e Anápolis tem opções para todos os gostos

Em clima de feriado, o Agenda Portal 6 está chegando com as melhores opções para que os goianos não percam a diversão e o agito.

Por isso, ao invés de ficar entediado em casa, reúna os amigos e escolha a melhor programação para curtir ao melhor estilo.

Fundador da banda Engenheiros do Hawaii e grande nome do rock nacional, Humberto Gessinger é a atração especial confirmada para embalar a noite de sexta-feira (07), em Goiânia.

O show acontecerá no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), com início previsto para às 21h. Os goianos que ainda não garantiram os ingressos podem obtê-los a partir de R$ 110, por meio do site Furando a Fila.

No sábado (08), a festa passa para Anápolis com atrações que prometem agradar dois estilos bastante diferentes.

Na Fazenda Lorran de Deus, o chão vai tremer com o Bailão dos Traidão. O evento, que terá atrações como Weder Mangabeira, o DJ Winner e Guilherme Silva, está marcado para ter início a partir das 22h e as entradas também podem ser adquiridas através da plataforma Furando a Fila.

Por fim, a 2ª edição da Festa Zen Retrô vai fazer uma volta ao passado trazendo a temática anos 70/80 e 90 à tona para o Zen Bar.

As grandes atrações serão a Banda Liebe e o DJ Xavier Music. Os ingressos podem ser comprados por meio do site Sympla.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: