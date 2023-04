Projeto Vida em Movimento oferece aulas gratuitas de balé, jazz e iniciação esportiva em Goiânia

Crianças e adolescentes da região Sul de Goiânia terão uma nova oportunidade de lazer, cultura e esporte. Isso porque a Igreja Luz Para os Povos, localizada no Bairro Jardim Goiás, abriu inscrições até dia 31 de abril para aulas gratuitas oferecidas à comunidade, através do projeto Vida em Movimento.

Por meio do projeto, os goianos poderão se desenvolver através do balé, jazz, iniciação musical, iniciação esportiva, vôlei e futevôlei. A iniciativa é voltada para goianos com idades entre 05 e 15 anos, e as modalidades escolhidas poderão ser realizadas tanto no período vespertino quanto matutino.

Todas as aulas serão ministradas no prédio da própria igreja, que conta com quadra de areia e instrumentos para todos os participantes. Para participar não é necessário levar nenhum material.

Na próxima quarta-feira (12), haverá a aula inaugural, juntamente com a avaliação física dos inscritos, para certificar a aptidão de todos para a prática dos esportes.

A expectativa é de que o programa atenda 120 participantes. Os interessados podem entrar em contato pelo número (62) 98181-4531.

Ao Portal 6, o Pastor Sênior da igreja, Sérgio Sintra, contou que a ação surgiu da vontade de interagir e atender a população da região. Ele também explicou como se deu a escolha do nome do projeto.

“Vida é em referência à vida abundante encontrada em Cristo. Já o movimento faz alusão tanto aos esportes quanto às interações e ações sociais promovidas na comunidade”, contou.