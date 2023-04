Para quem alimenta bastante a fé, existe uma simpatia para atrair dinheiro capaz de tirar qualquer pessoa do negativo e trazer fortunas para a vida de quem a realiza.

Se o trabalho não está sendo mais o suficiente para quitar todas as dívidas, talvez essa seja a hora de partir para a fé.

Obviamente, o ritual que separamos é totalmente natural e não poderá te prejudicar em nada, caso não dê certo.

Diante disso, se você está precisando que as vendas melhorem e entre mais dinheiro em sua conta, fique atento ao passo a passo que listaremos abaixo. Veja!

Simpatia para atrair dinheiro; faça para ter mais sorte e sair do vermelho:

Para o banho de atração material será preciso alecrim, folhas de louro, cravos-da-índia, sal grosso, canela e muita fé.

Em um balde com água morna, adicione todos os ingredientes e deixe por alguns minutos. Tome o seu banho normalmente e, já ao final, derrame o líquido do pescoço para baixo.

É importante ressaltar que não é bom molhar a cabeça com a mistura, pois pode desalinhar seus chakras espirituais.

Por fim, deixe o corpo secar naturalmente e, se possível, opte por uma roupa amarela e enterre as folhas de louro, alecrim, cravos a canela em uma terra que esteja disponível em sua casa.

Neste momento, mentalize a quantia que seria bom para este momento e repita confiante o quanto deseja isso.

Bônus

Existe uma outra simpatia bastante eficaz que pode te ajudar a conseguir um dinheiro e quitar suas dívidas.

Para essa, você precisará de um vasilhame de vidro, sal grosso, canela, uma vela e algumas moedas de 50 centavos e de R$ 1.

Acenda a vela primeiramente, coloque o sal e as moedas na vasilha e mentalize a quantia que deseja.

Enquanto isso, pegue a canela em pó, coloque uma boa quantia na mão e repita essa sequência:

“Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá adentrar.

Quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar.

Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar!”

Depois que a vela se apagar, guarde as moedas em um local seguro e jogue o sal no lixo, pois a funcionalidade dele já terá acontecido.

