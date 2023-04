Mulher que ajudou a amiga a se casar fica magoada com o que ela fez no dia da cerimônia e não quer perdoar

Uma mulher desabafou nas redes sociais sobre o caso complicado que vivenciou no dia do casamento da melhor amiga de infância, após fazer um simples pedido e ouvir “não”. O caso rendeu inúmeros comentários.

Sem querer se identificar, ela explicou que seria madrinha do casamento e que as duas teriam planejado essa data desde jovem. Na ocasião, a mulher chegou bem cedo e só terminaria a missão depois do jantar.

A questão é que a amiga tem uma filha pequena, que também seria daminha na cerimônia. Logo, para estar bem na hora do casamento, precisaria ter um cochilo à tarde.

Por essa razão, ela perguntou à noite se poderia emprestar a suíte nupcial para a criança dormir por apenas 01h, já que ninguém estaria utilizando o espaço neste intervalo de tempo.

De imediato, a protagonista do evento negou o pedido e recriminou totalmente a iniciativa. “Eu perguntei se tinha algum problema da minha filha dormir lá por apenas 01h. Ela ficou chateada e disse que não. Eu segui em frente e reservei um quarto de hotel”, contou no Reddit.

“Achei que a suíte não seria usada de tarde, então não esperava que isso fosse insultá-la. Ela passou a dizer para os outros que sou atrevida e autoritária e que a coloquei em uma posição estranha”.

Depois deste episódio, a madrinha revelou que, agora, depois de todos os transtornos, não sabe como a amizade prosseguirá, nem mesmo se ambas se perdoarão verdadeiramente.

Nos comentários, milhares de internautas ficaram revoltados com a atitude da noiva. “Ela sempre foi egoísta e hostil assim? Parece ser horrível conviver com essa mulher”, disse uma.

“Não houve mal algum no seu pedido. O problema foi o exagero na reação dela, principalmente em ir comentar com outras pessoas que não tinham nada a ver com o caso”, pontuou outro. “Infantil!”, completou um terceiro.