Essas são as profissões que não poderão mais atuar como MEI a partir de 2025

Apesar de ser uma solução prática para muita gente, nem todas as ocupações podem atuar na modalidade

Gabriella Pinheiro - 15 de dezembro de 2024

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Com o intuito de tornar o segmento mais formal para os trabalhadores que atuam como MEI (Microempreendedor Individual), diversas profissões deixaram de ser aceitas nessa modalidade.

As mudanças envolvem principalmente o limite de faturamento e as profissões permitidas. Continue lendo para saber mais sobre as alterações!

Apesar de ser uma solução prática para muita gente, nem todas as profissões podem atuar como MEI. Com as mudanças, atividades que exigem formação acadêmica específica e regulamentação em conselhos de classe como médicos, advogados e engenheiros ficam de fora da lista.

Nesses tipos de profissões, há exigências regulatórias e de qualificação que vão além do escopo simplificado que é proposto pelo MEI. Isso acontece principalmente pelas responsabilidades e padrões que precisam ser seguidos nesses tipos de profissões.

Além das restrições relacionadas às profissões, existem situações pessoais que podem impedir o registro como MEI. Aposentados por invalidez, por exemplo, correm o risco de perder esse benefício caso se formalizem como MEI. Da mesma forma, quem recebe o seguro-desemprego pode ter o auxílio suspenso ao optar por se tornar MEI.

Estrangeiros com residência temporária no Brasil também enfrentam obstáculos para se inscrever como MEI. Além disso, é importante que os beneficiários do Bolsa Família fiquem atentos ao aumento de sua renda para não ultrapassarem o limite estabelecido pelo programa, garantindo assim a continuidade do benefício social.

