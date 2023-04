Trindade tem revitalização e segurança viária reforçada para chegada dos romeiros

A Páscoa está chegando e juntamente e com ela, os goianos se preparam para a tradicional procissão dos romeiros, que acontece nesta Sexta-Feira Santa (07). Para isso, o Governo de Goiás tomou algumas medidas para garantir a segurança dos fiéis.

Dentre elas estão a revitalização da via lateral da GO-060, que liga Goiânia à Trindade, cidade de histórica peregrinação católica em Goiás, em que o evento ocorre anualmente.

Visando a segurança dos fiéis, foram instaladas novas placas de sinalização, feitas podas no entorno, além de limpeza e manutenção nas barreiras de proteção metálicas.

Para mais, houve a colocação de dois painéis de mensagem variável (PMV), para alertar os motoristas do movimento.

Por fim, as 07 estações da via sacra também receberam um cuidado especial, com limpeza e pinturas renovadas.

O evento reúne anualmente milhares de pessoas. Para este ano, a expectativa é de que Trindade receba aproximadamente 3,5 milhões de visitantes durante o período de festa.