Vocalista do Detonautas, Tico Santta Cruz é flagrado almoçando em tradicional restaurante de Goiânia

Vocalista do Detonautas, uma das principais bandas de rock do Brasil, Tico Santta Cruz está em Goiânia para um show que será realizado nesta sexta-feira (07) e não deixou de curtir a capital até o horário da apresentação.

Por volta de 12h40, o músico já havia compartilhado nas redes sociais que estava a caminho da cidade. No story do Instagram, ele publicou um breve vídeo da estrada com a legenda “rumo à Goiânia”.

Pouco tempo depois, o cantor foi flagrado almoçando tranquilamente no restaurante Paim 1986, tradicional estabelecimento goiano localizado na Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista.

A apresentação de Tico Santta Cruz está marcada para às 23h30, no Taberna Music Pub, no Setor Bela Vista. Ele cantará juntamente com a banda Labareda Rock.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 40 pela plataforma Sympla, assim como no próprio local em que o show será realizado.