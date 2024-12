20 dias: este é o prazo que obra da Prefeitura de Anápolis resistiu às chuvas

Local representa risco para motoristas, pedestres e, sobretudo, motociclistas que passam pela região

Samuel Leão - 12 de dezembro de 2024

Buraco reaberto, na Rua 44. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Apenas 20 dias. Foi este o tempo que durou uma obra, feita pela Prefeitura de Anápolis, que buscava tampar um buraco enorme e profundo que se abriu na Rua 44, do Bairro JK Nova Capital.

O asfalto e cimento colocados no local, para tampar a galeria pluvial que corre sob a pista e que havia sido exposta, não resistiram às chuvas deste começo de dezembro. Na primeira vez que se abriu, o estopim teria sido a passagem de um motociclista, já desta vez, não há ao certo a identificação do momento e da causa da reabertura.

Ao ser indagada acerca do caso, ainda em novembro, a gestão municipal explicou que a galeria que ali passa deságua as chuvas da BR-153 e, por estar em uma descida, a água acaba chegando com muita força, o que teria causado a destruição da caixa.

À época, o fluxo de carros na via foi interrompido para evitar riscos, até a “resolução” do problema. Agora, até o momento, moradores resolveram intervir e colocaram um grande galho no buraco, como uma forma de “placa” e bloqueio da passagem. As marcas da última obra realizada continuam visíveis no asfalto.

No último mês, a alternativa encontrada pela população foi colocar um colchão e um pneu, disponibilizados por uma borracharia da região, como uma forma de evitar acidentes. Agora, o problema requer uma nova resolução.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, para saber quais providências seriam tomadas.