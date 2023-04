Conheça a história por trás do parque aquático abandonado entre Anápolis e Goiânia

Quem tem o costume de fazer o trajeto Anápolis/Goiânia certamente já reparou a presença de um grande toboágua abandonado próximo ao pedágio de Goianápolis, na BR-060.

A curiosidade acerca da estrutura atrai diversos interessados, tanto que, recentemente, o perfil do TikTok @nosminimosdetalhes viralizou ao contar a história do local.

Nas imagens, obtidas a partir de um drone, o videomaker mostra por diversos ângulos toda a estrutura abandonada ainda presente no espaço.

De acordo com o produtor de conteúdo, o projeto havia começado com uma grande promessa de se tornar um parque aquático de sucesso: o Acquamania. Entretanto, alguns percalços apareceram pelo caminho.

No vídeo, o dono do perfil reúne as informações que encontrou acerca da história do local. Nas palavras tiktoker, o parque aquático trazia grandes promessas de diversão.

As ações começaram a ser vendidas em 1993 e estimativas da época dão conta de que aproximadamente 20 mil cotas chegaram a ser vendidas.

Entretanto, logo no início da construção, a obra foi embargada por trazer riscos ao meio ambiente. Algum tempo depois, um dos sócios do empreendimento teria falecido em um acidente de carro.

Diante dos fatos, os demais envolvidos no projeto acabaram desistindo, deixando o tão aguardado parque de diversões de lado.

O produtor de conteúdo ainda afirma que o parque aquático tem uma história rodeada por mistérios, e ninguém parece ter certeza dos pormenores envoltos no que se tornou uma lenda para quem faz o trajeto Anápolis/Goiânia.

Nos comentários, é possível ver que vários internautas também nutrem curiosidades acerca do espaço e também tem histórias sobre o fracasso dos investimentos.

“Meu pai comprou uma cota aí! Primeira e última vez que o velho investiu”, lamentou um. “Sempre quis que esse parque funcionasse quando eu era criança, é perto da minha casa”, afirmou outra.