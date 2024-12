Idosa é ‘arremessada’ de ônibus após motorista arrancar com porta aberta em Goiânia

Vítima bateu a cabeça no asfalto e ficou no chão esperando socorro por mais de 40 minutos

Thiago Alonso - 04 de dezembro de 2024

Idosa precisou aguardar socorro sentada no asfalto. (Foto: Cilas Gontijo/Jornal Opção)

Uma idosa sofreu um acidente, nesta quarta-feira (04), durante o desembarque de passageiros de um ônibus coletivo em um ponto de ônibus na Avenida C-255, no Setor Nova Suíça, em Goiânia.

Populares que presenciaram o ocorrido relataram que o motorista arrancou com a porta ainda aberta, antes mesmo que Maria da Paz, de 64 anos, descesse do veículo.

Com isso, a idosa foi arremessada para fora do automóvel, batendo a cabeça com força no asfalto próximo ao ponto de ônibus.

Conforme repercutiu o Jornal Opção, uma das passageiras explicou que a vítima teria se apressado ao descer, temendo que o motorista partisse com ela ainda dentro do automóvel.

Fato negado pelo motorista, que afirmou ser “muito cuidadoso”, por ter o costume de sempre transportar pessoas. “Eu nunca saio com a porta aberta”, disse o funcionário do serviço de transporte público.

Não obstante, Maria da Paz ainda teria aguardado pelo socorro por mais de 40 minutos, ficando deitada sobre uma passagem de água no asfalto.

Se dirigiram ao local uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), assim como equipes do Corpo de Bombeiros responsáveis pelo atendimento preliminar.

Apesar do susto, averiguações indicaram que a vítima não havia sofrido maiores danos, no entanto, ela precisou ser encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) para realizar uma tomografia.

No local do acidente também esteve um representante da Viação HP, que afirmou que investigações serão realizadas a fim de determinar as causas do ocorrido, utilizando a análise das gravações das câmeras de segurança da área como parte do inquérito.

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), por sua vez, ressaltou que a vítima não corre risco, visto que foi atendida pelo socorro “de imediato”.

A CMTC ainda informou que a situação será apurada, de forma que sejam tomadas as medidas cabíveis acerca do assunto.