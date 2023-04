Goiana que luta contra câncer realiza sonho de conhecer ídolo em aniversário

Um registro publicado das redes sociais do humorista Jonathan Nemer está deixando milhares de pessoas extremamente emocionadas.

O motivo? O artista apareceu de surpresa no aniversario de uma jovem, natural de Goiânia, que está fazendo tratamento contra um câncer em Barretos, São Paulo. O baile de debutantes foi organizado pelo projeto Fadas Madrinhas.

Atualmente, a garota está morando no Pará com a mãe. Segundo Jonathan, em outubro do ano passado ela sentiu uma grande dor no tórax. Após exames e a realização de uma biópsia, foi descoberto um blastoma pleuropulmonar.

Na descrição do vídeo, o humorista explica que ficou sabendo de toda a história de luta da jovem e o sonho dela em conhecê-lo através do projeto Fadas Madrinhas,

“Eles me informaram que haveria um Baile de Debutantes e que o sonho da Sarah era me conhecer. Logo eu? Quem sou eu?”, escreveu o comediante no vídeo, que já bateu mais de 190 mil visualizações na rede.

Nas palavras do artista, tudo deu certo graças a vontade de Deus, pois justamente no dia do Baile ele estava com a agenda livre, sem nenhum show marcado, o que raramente acontece.

Ao saber de todos os detalhes, ele garantiu que iria ao evento e arrumou um traje de gala à altura de um momento tão especial.

O momento da dança foi uma surpresa para Sarah, que acabou não segurando as lágrimas ao perceber o ídolo se aproximando.

O momento eu que ela se levanta da cadeira de rodas, apoiada por Jonathan, para iniciar a valsa, emocionou os presentes.

@jonathannemer7 Com vocês, um dos dias mais emocionantes da minha vida… 🥹❤️ Há algumas semanas recebi mensagem da @fadas_madrinhas dizendo que tinha uma princesa chamada Sarah que estava lutando contra um câncer no @hospitaldeamor de Barretos ❤️ Eles me informaram que haveria um Baile de Debutantes e que o sonho da Sarah era me conhecer. Logo eu? Quem sou eu? 🥺😭❤️ Deus faz tudo perfeito… o Baile era exatamente num dia em que eu não teria show. Aceitei na hora. E confesso pra vocês que estava super tenso, ansioso… Quis escolher a roupa mais chique possível… a altura da Sarah. Inclusive agradeço o pessoal da @jrrigortrajes. Missão cumprida. A Sarah é de Goiânia, mas atualmente estava morando no Pará, até que em Outubro do ano passado, acordou com uma dor intensa na região direita do tórax. Após exames descobriram que ela tinha um cisto broncogênico infectado e com a biópsia, foi diagnosticado blastoma pleuropulmonar. Dia 31 de Dezembro, véspera de ano novo, ela deu entrada no Hospital de Amor com sua mãe e lá vem sendo muito bem assistida desde então. Venho com este vídeo agradecer a Sarah pelo carinho comigo. Tanta gente pra querer conhecer… logo eu? 🥹❤️ Ao mesmo tempo, peço oração a todos vocês pela vida da Sarah. Que ela possa experimentar o mesmo milagre que a minha Sara, minha mãe @saranemer, experimentou. Deus é PODEROSO! Ele pode todas as coisas. Que o Senhor abençoe cada paciente do @hospitaldeamor e cada pessoa que vem lutando pela vida. Que a cura alcance todos os lares em Nome de Jesus. ELE PODE! PRÓXIMOS SHOWS: 07/04 O Pior Ano da Minha Vida (online) 08/04 O Pior Ano da Minha Vida (online) 09/04 O Pior Ano da Minha Vida (online) 19/04 Belo Horizonte/MG SESSÃO EXTRA 21:30 20/04 Brasília/DF SESSÃO EXTRA 21:30 21/04 Anápolis/GO 22/04 Goiânia/GO 26/04 Campinas/SP 27/04 São Bernardo do Campo/SP 28/04 São Paulo/SP 29/04 Curitiba/PR 10/05 Barretos/SP 11/05 Marília/SP 12/05 Londrina/PR 13/05 Maringá/PR 17/05 Sumaré/SP 18/05 Barueri/SP 19/05 Guarulhos/SP 20/05 São José dos Campos/SP 31/05 Jundiaí/SP LINK NA BIO ♬ som original – Jonathan Nemer

Jonathan ainda pediu para que todos que pudessem reservar um momento para orar por Sarah, para que ela tenha uma rápida recuperação.

Nos comentários, os usuários também se emocionaram com a atitude do humorista.

“Cara, você é monstro, humilde demais!”, escreveu um. “Da série: motivos para acreditar”, declarou outra.