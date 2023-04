Homem que foi espancado em banheiro de bar por motivo fútil morre em Anápolis

Após três dias internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), Willys José Lopes, de 47 anos, veio a óbito na sexta-feira (07).

Willys foi espancado na segunda-feira (03), em um bar na Rua Joaquim Carrijo, na Vila Fabril, região Oeste de Anápolis.

Ele foi agredido por um homem que estava passando mal no banheiro do estabelecimento. Após perguntar se estava tudo bem, a vítima foi agredida com socos e pontapés.

O homem foi encaminhado para o HEANA com fraturas nas costelas, braço quebrado e hemorragia no cérebro.

O suspeito é um jovem de 29 anos. Ele prestou depoimento na delegacia e foi liberado posteriormente.