Mulher é presa após espancar o filho de 10 anos em condomínio de Anápolis

Agressões seriam recorrentes, como apontaram os moradores que denunciaram o caso para as autoridades

Da Redação - 06 de dezembro de 2024

Agressão ocorreu em um condomínio de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 31 anos, foi presa sob suspeita de agredir o próprio filho, uma criança de 10 anos, no Residencial São Cristóvão, região Leste de Anápolis.

Na ocasião, a Polícia Militar (PM) foi acionada por uma vizinha de condomínio, que relatou que a mãe costumava espancar o menor, e que, naquele momento, estaria realizando novas agressões.

Diante das denúncias, equipes se dirigiram ao local, onde rapidamente encontraram o pequeno com claras lesões nos dois lados do rosto.

Assim, tanto a mulher quanto o filho foram encaminhados até uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde, com o apoio do Conselho Tutelar, a suspeita foi autuada pelo crime de lesão corporal, com qualificação de violência doméstica.

Dessa forma, foi dada a voz de prisão em flagrante para a suposta autora. O garotinho, por sua vez, ficou sob responsabilidade de uma conselheira tutelar, que o acompanhou para o exame de corpo de delito, realizando o encaminhamento para outro parente.