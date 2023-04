Moradora acorda e se depara com casa pichada com ofensas em Anápolis

A moradora de uma casa no Residencial Jardins do Lago, em Anápolis, acordou com uma surpresa nada agradável neste sábado (08).

O Portal 6 apurou que o muro, o portão e a calçada da residência foram pichadas com palavras de baixo calão.

Entre as palavras que estavam escritas algumas faziam referência aos órgãos sexuais femininos, além de chamar o local de ‘puteiro’.

À Polícia Militar (PM), a mulher disse que não sabe quem poderia ser o responsável por escrever as ofensas.

Apesar de haver câmeras de monitoramento nas residências vizinhas, ela não conseguiu contato com os moradores para obter as imagens.

Ela foi orientada pelos militares a procurar a delegacia para tomar as providências cabíveis.