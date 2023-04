Personal trainer é agredida por namorado dentro de academia em Goiânia

Uma personal trainer de 30 anos foi agredida dentro da academia onde trabalha, em Goiânia, após uma crise de ciúmes do namorado, que também danificou o carro da vítima.

O caso ocorreu no dia 31 de março, mas só veio a público neste sábado (08). Conforme apurado pelo Portal 6, os dois davam aula em uma academia no setor Selina Park, e se conheceram em dezembro de 2022.

Eles começaram o relacionamento em janeiro deste ano e, desde o início, o suposto autor teria dado sinais de agressividade e que era possessivo.

Segundo a vítima, o suspeito, de 31 anos, pegava o celular dela sem permissão e ficava checando as redes sociais, para vigiar quem ela estava conversando.

No dia do ocorrido, o homem alegou ter conhecimento, por meio de terceiros, que a personal trainer estaria se relacionando com o ex-namorado dela.

Ainda dentro das dependências da academia, o investigado chamou ela para um interrogatório, instigando-a a confessar essa suposta traição, quando acabou desferindo um soco no peito da mulher.

Além disso, o suspeito teria batido a cabeça da vítima contra a parede e ainda dado um soco no rosto dela. Não satisfeito, ele saiu do local e danificou o carro da namorada.

A personal trainer foi até a Delegacia da Mulher de Goiânia registrar a ocorrência contra o agressor. Ela também pediu uma medida protetiva na Polícia Civil (PC) contra o homem.

A vítima alegou, inclusive, que um número afirmando ser advogado do investigado entrou em contato com ela pedindo para fazer um acordo, pois o suspeito já teria antecedente criminal por violência doméstica.

Cabe agora aos agentes da PC darem prosseguimento às apurações do caso.