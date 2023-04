Fazer tatuagens em inglês é o sonho de muitos brasileiros, porque, além de ter uma estética mais bonita, toda frase fica mais legal quando escrita em outra língua.

A questão é que nem sempre as coisas saem como planejadas e, às vezes, aquele sonho pode ir por água abaixo.

O que acontece é que nem sempre as pessoas sabem bem o idioma e, por isso, acabam cometendo grandes erros ortográficos.

6 tatuagens em inglês feitas por brasileiros que só descobriram depois o significado:

1. Não está nada melhor

Começando nossa lista, temos aqui uma tattoo que deu muito errado!

Traduzido para o português, quer dizer: “isso é melhor”. Tecnicamente não há nada de errado e faz sentido.

O problema é que há um excesso de verbos. O correto seria “It gets better”, ou seja, “fica melhor”.

2. A força não está vindo

Aqui temos um erro gigantesco de grafia.

A forma correta seria strength, sendo “With pain comes strength”. Traduzindo: “Com a dor vem a força”.

3. Escolheu errado

Aqui tem outra palavra que não foi tão bem colocada. “Chois” nem existe em inglês e o correto seria “choice”.

Assim: “My life my choice”, que quer dizer: “Minha vida, minha escolha”.

4. Está vivo ou não?

Traduzindo a grosso modo, essa frase fica: “viver não significa seu vivo”.

Mas o correto deveria ser: “To live doesn’t mean you’re alive“. Ou seja, “viver não significa que você está vivo”.

5. Deve ter se arrependido sim

Aqui trata-se de mais um tatuador que errou muito na hora de tatuar seu cliente.

Nesse caso, deveria ser “Regret nothing”. Traduzindo: “Não se arrependa de nada”.

6. Ainda se arrependendo

Por fim e no mesmo erro do tópico anterior, alguém trocou as letras.

Como deveria ser: “No regret”, que quer dizer “Sem arrependimento”.

