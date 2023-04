Mãe conta por que decidiu não chamar a sobrinha mais nova para a festinha de aniversário da filha

Uma mãe decidiu desabafar no Reddit sobre a séria briga que teve com a irmã após a informar que não convidaria a sobrinha para o aniversário da filhinha, de 08 anos. O caso tem dado o que falar.

Sem se identificar no fórum virtual, a mulher começou explicando que a filha da irmã, de 09 anos, tem um temperamento muito complicado e, mesmo sendo prima da aniversariante, tem uma péssima relação com ela.

“A filha dela, a qual vou chamar de Geovanna, tem 09 anos e problemas comportamentais desde muito nova. Ela tem acesso de raivas e vandaliza qualquer coisa que conseguir pegar. Depois começou a demonstrar comportamentos destrutivos que a tornam insuportável”, contou.

“Quando estávamos na casa dos nossos pais, meu padrasto comentou que minha filha, Serena, fará aniversário em alguns dias e combinou com quatro amiguinhas da escola de passar um dia fazendo compras e depois ter uma festa do pijama”.

“Na mesma hora minha irmã perguntou se sua filha seria convidada e eu disse que não, pois seria apenas uma festa pequena para as quatro amigas”, continuou.

“Ela me acusou de ensinar minha filha a excluir as pessoas, ao que eu respondi que isso não era exclusão uma vez que elas não se dão bem”, disse a mãe da aniversariante.

Depois de longos minutos em uma desgastante discussão, a irmã insistiu para que a familiar não deixasse Geovanna “abandonada”.

“Minha irmã disse que eu deveria ter compaixão porque essa festa poderia ser a única para qual sua filha seria convidada. Eu disse que isso não me surpreendia e expliquei todos os motivos”.

“Ela pareceu ficar surpresa ao ouvir e me acusou de ser cruel com uma criança. Depois foi embora. Eu agi errado?”, questionou no Reddit.

Os internautas ficaram divididos. Enquanto uns acreditavam que seria realmente impiedoso com a criança, outros compreenderam a situação e apoiaram a atitude em proteção à aniversariante.