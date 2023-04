Saiba como realizar o descarte adequado de medicamentos vencidos em Anápolis

Uma cena bastante comum na casa de vários anapolinos é um tradicional cantinho repleto de remédios, que ficam por lá caso a necessidade apareça. No entanto, com essa prática comum, acaba que muitos medicamentos vencem e as pessoas ficam sem saber como jogá-los fora. Em Anápolis, alguns locais cuidam exatamente deste descarte.

Um exemplo é a unidade da Drogasil, localizada na Avenida Mato Grosso, que conta com um dispenser destinado exclusivamente para o recebimento de comprimidos e cápsulas vencidos.

Além dela, a Drogaria São Geraldo, no bairro Boa Vista, também oferece aos clientes esse serviço, bastando apenas ir até o local com o produto em mãos e entregá-lo no balcão.

Ao Portal 6, o diretor de Vigilância em Saúde e Sanitária, Gúbio Dias Pereira, afirmou que jogar medicamentos fora de maneira inadequada, especialmente pelo vaso sanitário, pode acarretar diversos problemas para o meio ambiente.

Embora o ideal, nas palavras dele, fosse que todas as drogarias tivessem a obrigação de coletar esses medicamentos, há alguns cuidados que a população pode tomar

“Medicamento que são comuns, genéricos, devem ser descartados em lixo comum, mas encaminhados ao aterro sanitário. O descarte junto a vasos sanitários não é o mais adequado. Medicamento de uso controlado devem ser devolvidos às drogarias ou aos órgãos sanitários caso tenham sido adquiridos por distribuidoras”, afirmou.

Segundo dados da companhia Brasil Health Service (BHS), estudos revelam que 1kg de medicamento descartado via esgoto pode contaminar até 450 mil litros de água.