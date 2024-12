Descubra quais são os 6 bairros de Anápolis com mais empresas

Levantamento foi feito utilizando informações colhidas na plataforma EmpresAqui

Samuel Leão - 14 de dezembro de 2024

Imagem aérea de Anápolis (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Anápolis é reconhecida como uma das cidades que promove o avanço econômico e industrial de Goiás, se destacando como o maior município fora da Grande Goiânia. Anualmente, diversas empresas são abertas, enquanto outras são fechadas, nos mais diversos bairros e também no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Pensando nisso, o Portal 6 realizou um levantamento, utilizando informações disponíveis na plataforma EmpresAqui, para listar quais sãos os 6 bairros com o maior número de empresas da cidade. As informações foram colhidas no dia 04 de dezembro de 2024.

Correspondendo às expectativas de quem vive e conhece a cidade, o Centro ficou na primeira colocação, com uma total de 5.774 empresas registradas. A região, tradicionalmente, é o polo de consumo, onde a população vai para comprar os mais variados produtos e serviços.

Na sequência, o luxuoso bairro Jundiaí ficou em segundo lugar, com um total de 3.228 empresas cadastradas. Essa localidade já tem uma tendência maior de abrigar estabelecimentos como bares, restaurantes, academias e outros, com uma menor proporção em varejistas, distribuidoras e atacados.

Em seguida, a Vila Jaiara, também conhecida como a “Grande Jaiara”, figurou na terceira colocação, dotada de 1.958 empresas de setores variados. Por possuir uma lógica que visa atender a demanda interna, o bairro possui os mais variados tipos de empreendimentos, tanto na área de lazer e consumo, quanto em produção, varejo e distribuidoras.

Em quarto lugar, ficou o Jardim Alexandrina, que fica colado na Vila Jaiara. Nele, foram contabilizadas 1.093 empresas, que também se distribuem entre diversos setores, mesmo com o bairro tendo um perfil mais residencial.

Em sequência, outro bairro residencial figurou na quinta colocação. Esse foi o Bairro de Lourdes, que fica às margens da BR-060 e se liga à região Leste da cidade, possuindo contato direto com outros bairros como Parque Brasília, Santo Antônio, Filostro Machado, Ibirapuera e Alvorada.

Por fim, em sexto lugar, figurou o bairro Maracanã, que se estende ao longo da Avenida Presidente Kennedy, próximo ao quase homônimo Maracananzinho. Ele faz a ligação entre a região Norte, onde fica a Vila Jaiara, e o Centro da cidade, além de margear parte da Avenida Universitária.