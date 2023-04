Bebê está desaparecido após homem jogar carro de ponte para matar família, em Cristalina

Um homem, de 35 anos, jogou intencionalmente o carro de uma ponte na zona rural de Cristalina, neste domingo (09). A esposa, de 24 anos, alega que ele teria a intenção de matar a própria família. O filho mais novo do casal, de 1 ano e 10 meses, está desaparecido.

O Portal 6 apurou que a situação ocorreu por volta das 19h, quando o marido afirmou que iria buscar um tio na zona rural. No caminho, passaram pela ponte do rio São Marcos, onde ele decidiu tomar a atitude.

Nesse momento, teria dito à mulher: “Vou matar vocês tudo agora…eu estava querendo fazer isso faz tempo”.

Ao caírem no rio, ele foi para cima dela na tentativa de afogá-la. A filha mais velha do casal, de 05 anos, conseguiu nadar até as margens e se esconder.

Por medo e como forma de se livrar da situação, a esposa fingiu ter se afogado para que ele parasse de empurrá-la debaixo d´água. O homem então a soltou e sumiu no mato. Ele chegou a ser avistado por um pescador.. mas não foi encontrado.

A vítima ainda tentou encontrar o filho mais novo do casal, mas não teve êxito. Não se sabe se o homem o teria levado ou se ele se perdeu na correnteza do rio.

A decisão foi fugir e encontrou um pesqueiro onde funciona um bar na região. No local ela pediu ajuda, alguns dos presentes foram ao rio, mas também não encontraram a criança.

Após receber socorro, a esposa relatou aos agentes que eles estavam juntos há 10 anos, e que o comportamento agressivo do marido seria recorrente.