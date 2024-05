Placa está chamando atenção de motoristas desavisados na Grande Goiânia

Acontecimento para lá de raro foi o que acabou ocasionando toda a situação

Samuel Leão - 16 de maio de 2024

Placa em más condições chama a atenção de motoristas em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Diversos motoristas, que circulam pelas ruas de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital, foram surpreendidos por uma placa em condições, no mínimo, inesperadas. A sinalização “inusitada” está localizada na Avenida Perimetral e indica três destinos.

A surpresa entre os populares se dá porque, diferente do que se espera, a estrutura está com sinais de ter sido quebrada, com o que aparentam ser golpes que entortaram a lateral. Desse modo, fica quase impossível, para pessoas que desconhecem o sinal, compreender alguns dos dizeres na placa.

No entanto, a reportagem acessou arquivos do Google Maps, que datam de 2023, e recapitulou a época em que a sinalização ainda estava intacta. Na parte superior, há a orientação de virar para a esquerda, para acessar a Praça Matriz.

Na sequência, no meio da estrutura, está uma orientação de curva à direita, para ir à Praça da Família e, ao final, a mesma direção para se deslocar até a Plaza Mayor, um salão de festas conhecido na região.

Entenda

Apesar de alguns não se recordarem, no último sábado (11), um helicóptero da Polícia Militar (PM) realizou um pouso emergencial na Avenida. O problema é que, no momento da ação, as pás da hélice do avião acertaram a sinalização da via.

Transeuntes e moradores chegaram a registrar o momento do acidente, em plena luz do dia. Apesar do susto, os danos causados foram apenas materiais e ninguém se feriu pelo ocorrido. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos (Cenipa) foi acionada e relatou que irá investigar as condições do caso.