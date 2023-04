Cobrança para explicações sobre fazenda em Porangatu aumenta, mas Roberto Naves prefere o silêncio

Segundo a Secretaria Municipal de Comunicação, o prefeito Roberto Naves (PP) não vai falar nada sobre a fazenda de Porangatu, de R$ 12 milhões, que familiares do fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro da Silva, morto em dezembro de 2022, afirmaram à Polícia Civil ser dele e da vítima.

A revelação sobre a propriedade rural foi tornada pública em reportagem exclusiva do Portal 6, na última sexta-feira (07).

O assunto foi pauta na Câmara Municipal nesta segunda-feira (10) logo após o prefeito participar de uma solenidade dos 100 dias de gestão de Domingos Paula (PV) a frente do Poder Legislativo. Roberto Naves chegou no evento atrasado, ficou poucos minutos e saiu sorrateiramente para não falar com a imprensa.

O clima na cerimônia era de tensão com alguns dos vereadores em decorrência da recente exoneração de mais de 300 comissionados. Presente no evento, a reportagem do Portal 6 apurou que alguns parlamentares já estão sendo chamados para renegociar o retorno de indicados para cargos de terceiro e quarto escalão.

Logo após, já durante a sessão ordinária, apenas dois vereadores de oposição usaram a tribuna para demonstrar preocupação com o assunto e cobrar explicações públicas do prefeito.

“É algo muito grave e o Legislativo deveria dar um olhar especial sobre essa situação. O prefeito tem que se explicar em público para a população”, disse o Policial Federal Suender (PRTB).

José Fernandes (MDB) destacou que o salário que Roberto Naves recebe como chefe do Executivo Municipal é incompatível com a capacidade de se adquirir uma propriedade de R$ 12 milhões.

“Esse salário dele de R$ 15 mil [líquidos] significa que ele terá de trabalhar 800 meses [no cargo de prefeito] e não pode gastar nada. Se a gente por isso em anos, dá 70 anos de trabalho”, comparou.