Se preparem: alguns signos vão descobrir que o ponto final que eles acreditaram ter dado no relacionamento, na verdade, foi apenas uma vírgula e esse amor será retomado com todas as forças.

Evidentemente, haverá muitos julgamentos. Mas não se preocupem com isso. Os erros podem ser deixados no passado e a história será reescrita sem mágoas, longe de traições e recheada de muito amor.

Existe um conceito retrógrado de que “não se anda para trás”, porém no caso desses casais não será retroceder, mas sim recomeçar um livro muito importante, pois vale a pena.

Existe muito a ser vivido ainda. Não é preciso ter medo. No entanto, há algumas observações extremamente válidas.

Vocês precisam relembrar o que foi que tanto machucou vocês há algum tempo e não repetir esse erro jamais. Pois, caso repitam, voltarão à estaca zero e será impossível dar certo.

Diante disso, confira agora quais as casas astrológicas que estarão reencontrando um amor antigo logo mais e reatando a história de amor mais pura. Veja!

Estes signos vão descobrir que o ponto final dado em um relacionamento era apenas uma vírgula:

1. Câncer

Os cancerianos já sentiram isso, mas preferiram seguir os conselhos dos amigos. Porém, o cenário vai mudar drasticamente ainda neste mês de abril. Alguém muito importante reaparecerá.

Não é karma, nem mesmo pontas soltas. É simplesmente um amor que ainda tem muito a ser vivido. Talvez não seja eterno, como propõe o horóscopo, mas algo extremamente importante para o crescimento de ambos.

A dica é: não se prive mais! Vocês ainda precisam dar continuidade a essa história, pois não era um ponto final. Esse novo capítulo será recheado de romance, surpresas e sorrisos.

Vocês terão muito o que conversar, mas cuidado! Não vale a pena vasculhar o passado. O foco terá de ser o futuro e presente de vocês!

2. Virgem

O virginiano tem uma certa dificuldade em recomeçar em qualquer situação. Porém, esse amor significou muito para o nativo e isso não foi à toa.

Vocês realmente precisam vivenciar uma história verdadeira de amor e aprender muito com os erros. Inclusive, essa vírgula que colocaram foi crucial para o amadurecimento como casal.

Fiquem em paz e não queiram adiantar nada, nem mesmo fugir. Aproveite cada etapa deste mês, recheado de sentimentos.

3. Capricórnio

Por fim, o último signo regido por terra, no zodíaco, também poderá reencontrar uma paixão antiga. A surpresa será inevitável, mas a felicidade também se fará muito presente.

Deixem o ceticismo para lá. Vocês realmente tem muito o que conversar. Ambos cresceram muito neste tempo longe e, talvez, agora estejam bem mais preparados para assumirem essa relação.

Esqueçam das inseguranças, pautem tudo o que incomodam e se permitam se encaixar novamente, pois esse amor será impressionante e poderá deixar muitos com inveja.

