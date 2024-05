Nova milionária conta como fez para ganhar na loteria duas vezes em pouco tempo

Americana tirou uma sorte grande e revela que o segredo começa na hora de escolher a casa lotérica

Magno Oliver - 09 de maio de 2024

(Foto: Wilson Dias / Agência Brasil)

Quantas vezes você faz sua aposta na loteria para tentar conseguir embolsar o tão sonhado prêmio e virar uma pessoa milionária da noite para o dia?

Já pensou no que você faria se acertasse agora na loteria? Ou melhor, o que você faria se ganhasse duas vezes consecutivas em um sorteio?

Sim, foi exatamente isso que veio a acontecer com a americana Christine Wilson. A sorte sorriu em dobro para o lado dela.

A americana Christine Wilson ganhou mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) por ter acertado duas vezes na loteria.

Ela foi a sortuda detentora do bilhete da Loteria Estadual de Massachussets premiado por dois sorteios em um intervalo de apenas 10 semanas.

Moradora de Attleborough, ela faturou no chamado “100X Cash”. Em fevereiro deste ano, veio a primeira bolada de US$ 1 milhão no jogo “Lifetime Millions” de US$ 50.

De acordo com a milionária, os planos com a grana não são extravagantes e luxuosos. Ela conta que pensa em planejar colocar o último lucro inesperado na poupança. Já com o primeiro faturamento, o desejo é de comprar um carro novo.

O último ingresso foi adquirido no Family Food Mart, em Mansfield. Pela venda do bilhete premiado, a loja fatura um bônus de US$ 10 mil.

O primeiro bilhete premiado foi de US$ 1 milhão na Dubs’s Discount Liquors, na mesma cidade. Ela conta que a estratégia foi investir em um bilhete em locais diferentes.

