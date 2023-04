Homem cai de altura de 20 metros após perder controle de veículo aéreo em Goiás

Um homem passou por momentos de desespero, após perder o controle de um veículo paramotor e sofrer uma queda de aproximadamente 20 metros no final da tarde deste domingo (09).

O acidente aconteceu na zona rural de Pires do Rio, município do Sudeste goiano. Os bombeiros foram acionados por volta das 18:30h, e encontraram a vítima caída em um descampado.

Ele voava em um pequeno veículo aéreo, o chamado paramotor, composto basicamente por um paraquedas e um grande ventilador gradeado para propulsão.

O piloto comunicou aos agentes fortes dores na região lombar, também com suspeita de fraturas no fêmur e no tornozelo.

Os bombeiros estabilizaram a coluna do homem com um colar cervical, e imobilizaram as áreas suspeitas de fratura.

Em seguida, o levaram ao Pronto Socorro Municipal de Pires do Rio, onde ele foi atendido.