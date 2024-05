Jovens são pegos dentro do porta-malas de carro por aplicativo ao tentar sair do motel sem pagar

Após a tentativa de golpe, os suspeitos, que foram flagrados pela recepcionista, se depararam com a PM

Samuel Leão - 13 de maio de 2024

Região do Motel, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Google)

Dois jovens, de 24 e 22 anos, decidiram tentar uma estratégia incomum para sair de um motel sem pagar todas as taxas devidas, no entanto, as câmeras de segurança flagraram o momento do ato.

A dupla entrou no porta-malas de um carro de aplicativo e tentaram ir embora, mas a recepcionista estava atenta.

A ação aconteceu por volta das 02h da madrugada, na Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia. Após utilizarem o quarto e os serviços do estabelecimento, os dois tentaram sair do local, deixando a conta sem pagamento.

No entanto, foram percebidos pela funcionária, que acompanhava atentamente as câmeras de segurança e acionou a Polícia Militar (PM).

Algum tempo depois, os suspeitos se depararam com a guarnição. Os militares constataram a tentativa de sonegação de débito, passando a colher relatos acerca dos fatos.

Percebendo que não iriam conseguir fugir de lá, resolveram pagar o que deviam para evitar uma confusão maior.

O valor referente à consumação e ao uso do quarto foi devidamente pago, de modo que nada mais havia em desfavor dos dois jovens. Portanto, eles foram liberados na sequência.

O caso aconteceu no dia 04 de maio e, apesar da tentativa de aplicar o golpe, nenhum prejuízo foi deixado para o motel.