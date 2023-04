Líder Corretora de Seguros completa 30 anos em Anápolis com brindes e mega café da manhã comemorativo

Abril de 2023 tem um significado para lá de especial para Líder Corretora de Seguros. É o mês que marca os 30 anos de tradição da empresa anapolina que se tornou conhecida por ser o acolhimento nos momentos de sufoco de mais de 4.000 pessoas.

Independente se a dificuldade é voltada para crédito, saúde ou para o automóvel, a Líder há três décadas se destaca por resolver os problemas de forma eficaz e poupando os clientes de uma série de dificuldades e burocracias.

Um dos principais diferenciais dessa história de sucesso é o atendimento humanizado 24h. Com a Líder, há colaboradores de plantão em todas as horas do dia para que ninguém precise tentar resolver pendências com robôs, que normalmente não solucionam demandas de maneira totalmente eficaz.

E toda a equipe também é extremamente capacitada para ofertar atendimentos de muita qualidade e oferecendo soluções completas em seguros, consórcios e financiamentos.

E na próxima quarta-feira (12), um grande café da manhã será realizado para os clientes, das 08h30 às 11h30, na sede da corretora, para celebrar à altura o trigésimo aniversário da empresa.

A líder também preparou um brinde especial para os que estiverem presentes, como uma forma de agradecer pela parceria e confiança.

Em tempo

A sede da Líder Corretora de Seguros fica no bairro Jundiaí, em frente ao Sesc, e faz da empresa a maior corretora de Anápolis em equipe, estrutura, espaço físico, volume de produção e clientes.

E o que hoje é motivo de orgulho para vários colaboradores começou em 1993, com o sonho do empresário Ronaldo Luiz de Miranda de iniciar uma empresa eficiente e acolhedora para momentos de desespero.

Ele já tinha experiência de aproximadamente 10 anos no ramo e aplicou todos os conhecimentos que tinha para começar sozinho uma jornada de muito sucesso.

Com o crescimento da Líder, a essência de Ronaldo se tornou um exemplo para todos os colaboradores, que passam por treinamentos para oferecerem atendimentos humanizados e sempre focando na agilidade e no bem-estar dos clientes.