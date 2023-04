Nota do Enem poderá ser usada para participar de processos seletivos da IFG

Aqueles que almejam pleitear uma vaga no Instituto Federal de Goiás (IFG) poderão utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) feito nos últimos 10 anos para participar de dois processos seletivos de cursos superiores.

Estão sendo ofertadas mais de 350 vagas tanto para Vestibular Enem 2023/02 e quanto para a modalidade Ensino a Distância (EaD). Neste último caso, somente para o curso de tecnologia em produção cultural. As aulas começarão a partir do segundo semestre de 2023.

Para tentar ocupar uma das vagas, os candidatos devem se inscrever, de forma gratuita, até o dia 21 de maio no site da IFG.

No caso da modalidade EaD, serão destinadas 150 vagas para os IFGs das cidades de Águas Lindas, Caldas Novas, Goianésia, Luziânia e Pirenópolis. A duração será de 36 meses.

Já para o vestibular Enem 2023/2, as oportunidades são para os cursos presenciais de Química, Engenharia Elétrica, Pedagogia, Música, Matemática, Letras – Português, História, Física, Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação e Ciências Sociais. As aulas ministradas serão nos institutos de Formosa, Goiânia, Itumbiara, Goiânia Oeste e Luziânia, a depender da disciplina escolhida.

Mais informações estão disponíveis no site do edital.