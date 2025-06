Carro é completamente consumido pelas chamas no Setor Oeste

Imagens motram que parte interna do veículo tomada por fogo

Gabriella Pinheiro - 17 de junho de 2025

Carro em chamas em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Um carro Peugeot, cujo modelo não foi identificado, foi completamente consumido pelas chamas durante um incêndio ocorrido na tarde desta terça-feira (17), no Setor Oeste, em Goiânia.

Imagens compartilhadas pelo jornalista Oloares Ferreira em uma postagem no Instagram mostram o fogo invadindo a parte interna do automóvel, que estava localizado nas proximidades do Lago das Rosas e do Zoológico de Goiânia.

Após presenciarem a situação, populares acionaram o Corpo de Bombeiros por volta das 13h. A equipe se deslocou até o local para averiguar a ocorrência.

De acordo com uma testemunha, as chamas teriam começado no motor do veículo e se espalhado em seguida.

