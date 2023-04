Presidente da Câmara de Goiânia arquiva pedido de impeachment contra o prefeito

O presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), arquivou nesta segunda-feira (10) um pedido de impeachment contra o prefeito Rogério Cruz (Republicanos), com autoria de uma dupla de advogados da capital.

Segundo a coluna Giro, do jornal O Popular, o ofício protocolado contaria apenas com uma apresentação de problemas na gestão do chefe do Poder Público no município.

Assim, Policarpo rejeitou a denúncia. Em entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, na semana passada, Romário afirmou que considera o documento “sem fundamento”.

Além disso, um outro pedido de impeachment, protocolado por um estudante de engenharia, foi enviado pelo presidente da Câmara ao Tribunal de Contas do Município (TCM), para ser avaliado e receber continuidade ou ser arquivado.

“A gente não pode confundir má gestão com crimes”, argumentou o vereador à Rádio Bandeirantes.