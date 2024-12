Justiça determina cassação da chapa de Mabel e torna Caiado inelegível por 8 anos

Sentença partiu do pedido formalizado pelo candidato derrotado, Fred Rodrigues (PL)

Samuel Leão - 11 de dezembro de 2024

Ronaldo Caiado e Sandro Mabel durante a campanha. (Foto: Wildes Barbosa)

Uma decisão Judicial, proferida pela juíza Maria Umbelino Zorzetti, decidiu pela cassação da chapa do prefeito eleito em Goiânia, Sandro Mabel (UB). Além da determinação, também foi apontada a inelegibilidade da chapa e do governador Ronaldo Caiado, do mesmo partido, por 8 anos.

A sentença partiu do pedido formalizado pelo candidato derrotado à Prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues (PL). Dentre as razões elencadas para a solicitação estão: abuso de poder político e de autoridade, em dois jantares promovidos pelo governador, em outubro, foi um dos pontos.

O evento aconteceu no Palácio das Esmeraldas, reunindo vereadores, suplentes e várias outras lideranças políticas. A sentença emitida ocorre ainda em primeira instância, de modo que as defesas de Sandro Mabel podem entrar com recurso – contado com o prazo de três dias.

Em uma entrevista à rádio CBNGoiânia, nesta quarta-feira (11), o advogado de defesa do partido União Brasil (UB), Wandir Allan de Oliveira, informou que a decisão é “incabível”, apontando que irá recorrer da decisão.

Até o momento da publicação desta reportagem, o governador Ronaldo Caiado (UB) e o prefeito eleito Sandro Mabel (UB) não emitiram posicionamentos oficiais.