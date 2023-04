A convocação do cadastro de reservas é urgente

Desde o início do semestre tenho recebido mensagens de professores e mães de alunos pedindo que nosso mandato se posicione sobre a falta de professores nas escolas da rede municipal. Essa questão pode ser resolvida com a convocação do cadastro de reservas do último concurso de pedagogas, o que desafogaria o trabalho das coordenadoras que atualmente assumem regência o tempo todo para socorrer as turmas.

O déficit de professores tem algumas causas. O adoecimento docente que provoca afastamentos, as licenças prêmio que geram lacunas e as aposentadorias. A falta de auxiliares de educação também tem provocado sobrecarga de trabalho na educação infantil, o que também impacta a saúde mental das profissionais da educação.

Essas questões podem ser resolvidas com a convocação de um número expressivo de candidatas aprovadas em concurso de provas e títulos, conforme orienta a LDB. Temos ainda que avançar no que tange as cuidadoras que hoje atuam com um credenciamento precário e desmotivante. Sem elas a inclusão não funciona, precisamos reconhecer sua importância.

Outro desafio é ajustar a carreira das auxiliares de educação, que atuam no pedagógico mas são tratadas no âmbito da administração centralizada. Uma educação de qualidade só será efetiva com servidores valorizados, qualificados e com saúde mental estável.

É preciso reconhecer os avanços de cada gestão, o aumento do número de p4 e p5, as vagas de licença para mestrado, mas precisamos cada vez mais dar voz e valor aos professores e profissionais da educação, respeitar quem constrói a escola no chão da sala de aula.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente, vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.