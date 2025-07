Justiça Federal decide que União não pode exigir certidão negativa de débitos para doação de tratores a Niquelândia

A ação foi movida pelos advogados Julio Cesar Meirelles, Glauco Borges Junior e Matheus Augusto Chagas, que argumentaram que a exigência da regularidade fiscal impedia a doação de maquinário vital para ações sociais essenciais no meio rural.

O juiz reconheceu que a destinação social do repasse, voltada para a agricultura familiar, mobilidade rural e segurança alimentar, deve prevalecer sobre as exigências fiscais, permitindo que o município receba os tratores e continue com suas políticas públicas sem ser penalizado por dívidas herdadas.

A decisão tem efeito imediato e pode abrir precedentes para outros municípios em situações semelhantes.