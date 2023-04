Pesquisa mostra os 10 melhores lugares para encontrar um crush em Goiânia

Os aplicativos de relacionamento têm se tornado um recurso cada vez mais comum para paquerar virtualmente e conhecer pessoas novas.

Com isso em mente, uma pesquisa feita a pedido do Portal 6 pelo happn, app com mais de 100 milhões de downloads mundialmente – revelou quais são os 10 melhores lugares em Goiânia para encontrar um crush.

O levantamento utilizou dados coletados por meio de uma ferramenta de geolocalização para verificar os lugares onde as pessoas mais se cruzam, mandam mensagens e se conectam com as outras na capital goiana.

Assim, de acordo com a plataforma, criada para “dar uma ajudinha” para as pessoas conhecerem aquele alguém especial que cruzou o seu destino, o melhor ponto da cidade para encontrar alguém é o Mr. Hoppy, bar de rock localizado no Setor Bueno.

Na segunda colocação, está o Parque Vaca Brava, que também se localiza na Avenida T-10, a 400m do estabelecimento comercial.

Fechando o pódio, aparece o Bahrem Bar, no Setor Marista. No local, os clientes podem aproveitar desde pratos executivos até hambúrgueres, ao som de música sertaneja.

Confira a seguir o ranking completo com os 10 melhores lugares para conhecer pessoas novas no happn em Goiânia:

1. Mr. Hoppy – Setor Bueno

2. Parque Vaca Brava – – Setor Bueno

3. Bahrem Bar – Setor Marista

4. Praça do Sol – Setor Oeste

5. Goiânia Shopping – – Setor Bueno

6. Bolshoi Pub – Setor Bueno

7. Meio Bar – Setor Oeste

8. Bar Breguella’s – Setor Oeste

9. Retetê – Setor Marista

10. Flamboyant Shopping Center – Jardim Goiás